Wolverhampton, esonerato Vitor Pereira: la nota del club

Salta ufficialmente la seconda panchina della Premier League. Oltre all’esonero di Ange Postecoglu con il Nottingham Forest, sostituito da Sean Dyche, ora tocca a Vitor Pereira, ormai ex allenatore del Wolverhampton. Il rendimento di quest’avvio di stagione fornito dai Wolves sotto la guida del tecnico portoghese non è certo entusiasmante: la squadra ha infatti raccolto solamente due punti in dieci giornate, grazie ai pareggi contro Brighton e Tottenham, posizionandosi ultima in classifica.

PREMIER LEAGUE, SALTA ANCHE LA PANCHINA DEL WOLVERHAMPTON: ESONERATO VITOR PEREIRA

Il pesante 3-0 subito in casa del Fulham ha portato la dirigenza a cercare di invertire questo trend fortemente negativo e il primo a farne le spese è stato proprio l’allenatore ex Al-Shabab. Di seguito il comunicato del Wolverhampton, pubblicato tramite i propri canali ufficiali:

“I Wolves hanno interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Vitor Pereira”.

“Desideriamo ringraziare Vitor e il suo staff per il loro instancabile lavoro durante la loro permanenza al Molineux“.

