Wolverhampton, esonerato Vitor Pereira: la nota del club
Salta ufficialmente la seconda panchina della Premier League. Oltre all’esonero di Ange Postecoglu con il Nottingham Forest, sostituito da Sean Dyche, ora tocca a Vitor Pereira, ormai ex allenatore del Wolverhampton. Il rendimento di quest’avvio di stagione fornito dai Wolves sotto la guida del tecnico portoghese non è certo entusiasmante: la squadra ha infatti raccolto solamente due punti in dieci giornate, grazie ai pareggi contro Brighton e Tottenham, posizionandosi ultima in classifica.
PREMIER LEAGUE, SALTA ANCHE LA PANCHINA DEL WOLVERHAMPTON: ESONERATO VITOR PEREIRA
Il pesante 3-0 subito in casa del Fulham ha portato la dirigenza a cercare di invertire questo trend fortemente negativo e il primo a farne le spese è stato proprio l’allenatore ex Al-Shabab. Di seguito il comunicato del Wolverhampton, pubblicato tramite i propri canali ufficiali:
“I Wolves hanno interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Vitor Pereira”.
“Desideriamo ringraziare Vitor e il suo staff per il loro instancabile lavoro durante la loro permanenza al Molineux“.
