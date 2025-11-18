Woltemade trascina la Germania: nuova speranza per il Mondiale?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

L’ascesa travolgente di Nick Woltemade

Nick Woltemade vive un’ascesa che ha pochi precedenti nel calcio europeo. Due anni fa giocava in terza divisione. Oggi è il volto nuovo della Germania, un attaccante capace di dare identità a una nazionale che cercava un riferimento offensivo. Le sue recenti prestazioni nelle qualificazioni Mondiali hanno acceso entusiasmo e fiducia, grazie a quattro gol pesanti e una continuità inattesa.

Il ventitreenne, cresciuto nel Werder Brema e protagonista della promozione dell’SV Elversberg, ha trasformato il suo percorso in una scalata verticale. Il passaggio al VfB Stuttgart e poi al Newcastle United ha completato la maturazione. In Premier League segna, si sacrifica, guida la squadra. E la nazionale sta beneficiando di questa crescita.

Il riferimento che mancava alla Germania

Contro la Slovacchia ha firmato l’ennesima prova dominante. Gol, assist, gioco spalle alla porta, capacità associative. Julian Nagelsmann gli ha consegnato la fiducia che serviva. Woltemade ha risposto da leader. È coinvolto in quattro dei sei gol della Germania, dimostrando una completezza che ricorda i grandi attaccanti moderni.

La sua intesa con Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Leroy Sané offre prospettive nuove. La Germania ritrova una struttura offensiva credibile, rinvigorita dalla presenza di un centravanti finalmente continuo.

Un talento che può cambiare il Mondiale

Il valore di Woltemade cresce partita dopo partita. A Newcastle è già un idolo, in nazionale un faro. L’investimento del club inglese è stato ripagato. Ora resta una domanda che rimbalza in tutto il Paese: fin dove può arrivare questo attaccante?

La risposta si avvicina. E la Germania, dopo anni complicati, sembra aver trovato il suo nuovo trascinatore.

