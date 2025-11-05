Wirtz, retroscena clamoroso: “Sarebbe andato al Real Madrid”
Le rivelazioni di Fernando Carro
Il futuro di Florian Wirtz avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa. L’amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha rivelato che il talento tedesco sarebbe approdato al Real Madrid se Xabi Alonso avesse spinto per il suo trasferimento. Oggi il fantasista veste la maglia del Liverpool, arrivato in estate dal Leverkusen per 132 milioni di euro, ma il suo rendimento in Premier League non è ancora all’altezza delle aspettative.
Un talento in cerca di sé
Sotto la guida di Arne Slot, Wirtz fatica a trovare spazio e continuità. Anche nella recente vittoria per 2-0 contro l’Aston Villa, il tedesco è subentrato soltanto al 77’, senza riuscire a incidere. L’ex stella della Bundesliga non ha ancora segnato con i Reds e sta vivendo una fase di adattamento complessa al ritmo del calcio inglese.
Le parole che cambiano la prospettiva
Secondo Carro, il Bayer Leverkusen avrebbe fatto di tutto per trattenerlo, persino andando oltre i propri limiti economici: “Eravamo disposti a dare tutto per prolungare il suo contratto. Se Xabi Alonso gli avesse fatto un’offerta, sarebbe andato al Real Madrid. Ma lì decide Florentino Pérez, non l’allenatore”.
Un retroscena che riaccende il dibattito su Wirtz e il suo futuro, ancora tutto da scrivere tra Liverpool e Liga.
