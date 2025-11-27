West Ham su Santiago Gimenez: pronto a offrire Jean Clair Todibo
SANTIAGO GIMENEZ NEL MIRINO DEL WEST HAM
Il nome di Santiago Gimenez torna a rimbalzare con forza nel mercato europeo: questa volta a muoversi sarebbe il West Ham, deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo e pronto a bussare alla porta del Milan, che valuta il futuro del centravanti con attenzione.
L’IDEA TODIBO PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA
La novità arriva dalle ricostruzioni di Sport Witness, che rilanciano le informazioni provenienti da Tuttosport e Milan Live. Il West Ham starebbe studiando una proposta che includerebbe Jean Clair Todibo come contropartita tecnica, una mossa pensata per rendere l’operazione più allettante agli occhi del Milan, club alla ricerca degli incastri giusti per completare la rosa.
LE MOSSE DELL’AGENTE RAFAELA PIMENTA
L’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, avrebbe ricevuto più di un segnale dalla Premier League, e gli Hammers risultano tra le società più decise. La possibilità di inserire un difensore già affermato come Todibo aggiunge un elemento strategico a una trattativa che potrebbe diventare uno dei temi caldi della sessione invernale.
IL MILAN VALUTA LE OPZIONI
Resta da capire la posizione del Milan, che considera Gimenez un profilo interessante ma non indispensabile. La potenziale aggiunta di Todibo potrebbe, però, aprire scenari inattesi e portare il dialogo su binari concreti.
Il dossier è aperto e il nome di Gimenez rischia di restare al centro delle manovre di mercato delle prossime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League