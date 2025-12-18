West Ham su Kean: sondaggio inglese, la Fiorentina fa muro

L’interesse dalla Premier League

Il West Ham United valuta con attenzione Moise Kean in vista del mercato di gennaio. Secondo Quotidiano Sportivo, il club londinese sta monitorando l’attaccante della Fiorentina, ritenuto un profilo adatto alle esigenze di Nuno Espírito Santo. L’allenatore portoghese cerca una prima punta affidabile, fisica e mobile, capace di dare profondità e continuità a un reparto offensivo in cerca di certezze.

Le esigenze del West Ham

Il contesto spinge gli Hammers a muoversi in anticipo. Il futuro di Niclas Füllkrug al London Stadium resta incerto e la dirigenza inglese vuole evitare di farsi trovare impreparata. In questo quadro, la crescita recente di Kean ha riacceso l’interesse: intensità, presenza in area e capacità di attaccare la profondità sono qualità che Nuno Espírito Santo considera prioritarie in Premier League.

La posizione della Fiorentina

La Fiorentina non apre alla cessione a metà stagione. L’allenatore Paolo Vanoli e il direttore sportivo Roberto Goretti hanno ribadito la volontà di trattenere i giocatori chiave per dare continuità al progetto in Serie A. Nonostante voci su possibili frizioni interne, il club viola fa muro, consapevole del peso tecnico dell’attaccante.

Scenari e valutazioni

Al momento Kean resta concentrato sul campo, ma l’interesse dall’estero è concreto. Se dovesse arrivare un’offerta ritenuta significativa, la fermezza della Fiorentina potrebbe essere messa alla prova. Il West Ham United osserva e prende appunti, pronto a valutare tempi e condizioni. Il mercato dirà se si passerà dai sondaggi ai fatti.