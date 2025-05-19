West Ham su Castellanos: assalto in estate per l’attaccante laziale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Maggio 2025 · Aggiornato il 19 Maggio 2025

West Ham punta Castellanos per rinforzare l’attacco

Il West Ham United ha manifestato un concreto interesse per Valentin Castellanos, centravanti argentino attualmente in forza alla Lazio. Il classe 1998 sta disputando una stagione altamente positiva in Serie A, con 22 partecipazioni offensive tra gol e assist, attirando l’attenzione di diversi club europei. I londinesi vedono in lui un potenziale sostituto di Niclas Füllkrug, spesso condizionato da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

Premier League possibile destinazione per Castellanos

L’ipotesi di approdare in Premier League sembra affascinare particolarmente Castellanos, che potrebbe trovare nel campionato inglese il contesto ideale per consolidare la propria carriera. Secondo fonti vicine al club, il West Ham sarebbe disposto a presentare un’offerta significativa per convincere la Lazio a privarsi del suo attaccante. Il legame tra le parti non è nuovo: già in passato, infatti, il nome dell’argentino era stato accostato agli Hammers, segno di un interesse duraturo.

Un rinforzo di qualità per il progetto di Potter

Il tecnico Graham Potter considera una priorità assoluta l’acquisto di un centravanti affidabile. La necessità di aumentare l’efficacia offensiva della squadra è evidente, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate in campionato a causa dell’assenza di un terminale offensivo costante. Le qualità tecniche e la mobilità di Castellanos lo rendono un profilo ideale per il calcio inglese.

Obiettivo Nazionale e crescita personale

Un eventuale trasferimento in Premier League potrebbe inoltre rilanciare le ambizioni di Castellanos in ottica Nazionale argentina, offrendo una vetrina più ampia e un livello competitivo maggiore. I prossimi giorni saranno decisivi per l’evoluzione della trattativa.

