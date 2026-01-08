Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham, sarebbe a rischio esonero dopo l’ennesima sconfitta in campionato: squadra in piena crisi

ESONERO NUNO ESPIRITO SANTO WEST HAM – L’ultima rivincita dell’ex potrebbe essergli stata fatale: proprio quel Nottingham Forrest che allenava prima di quest’avventura al West Ham. Nuno Espirito Santo, tecnico portoghese degli Hammers, sarebbe a serio rischio esonero dopo la sconfitta maturata nell’anticipo della ventesima giornata della Premier League. Il Forrest di Sean Dyche ha espugnato, infatti, il London Stadium intensificando il profondo stato di crisi dei padroni di casa. Il West Ham, con questa sconfitta, è pericolosamente immischiato nelle sabbie mobili della retrocessione dal massimo campionato inglese a -7 dalla quartultima piazza occupata proprio dai rivali di martedì.

Appena quattordici punti in ventuno partite, un solo pareggio conquistato nelle ultime cinque uscite e un’identità di gioco che preoccupa la dirigenza degli Hammers al giro di boa della stagione. Il pareggio in casa del Manchester United dell’altro tecnico portoghese sollevato dall’incarico, Amorim, aveva illuso una squadra che, da quel giorno, ha incassato sconfitte in serie contro Aston Villa, Manchester City, Fulham, Wolves e Nottingham Forrest, appunto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nuno Espirito Santo, avventura al West Ham già finita? Il club valuta l’esonero

Un mercato di gennaio molto dispendioso potrebbe non essere sufficiente per salvare la squadra dal baratro della Championship. Lo stesso esordio del Taty Castellanos, appena prelevato dalla Lazio, con l’argentino schierato in coppia con Paqueta (ex Milan), non è bastato per ritrovare la vittoria. Così, a serio rischio sarebbe la stessa posizione di Nuno Espirito Santo.

Oltre all’articolo: “West Ham, crisi nera: probabile esonero per Nuno Espirito Santo”, leggi anche:

Ti potrebbe interessare Clamoroso De Bruyne: addio al Napoli già a gennaio? Calciomercato News

Pronostico AC Milan vs Genoa – Serie A | 08 Gennaio 2026

Pronostico Atlético Madrid vs Real Madrid – Supercoppa di Spagna | 08 Gennaio 2026

Ti potrebbe interessare Torino, muro Botafogo per David Ricardo: servono 9 milioni Calciomercato News

Dimarco e Thuram lanciano l’Inter: 2-0 al Parma, fuga in vetta

Pronostico Arsenal vs Liverpool – Premier League | 08 Gennaio 2026