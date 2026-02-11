Wesley, pericolo City per la Roma: la cifra rimbalza dal Brasile

L’esterno brasiliano della Roma, Wesley, sarebbe finito nel mirino del Manchester City: la possibile cifra messa sul piatto dal club

WESLEY CITY CIFRA – L’accordo quinquennale siglato tra Wesley e la Roma nel corso della sessione estiva sarebbe già in pericolo. Secondo quanto emerso dal portale brasiliano Netfla, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a proporre una cifra monstre per condurre il terzino alla corte di Pep Guardiola già a giugno. Il club britannico avrebbe già stanziato circa 50 milioni di euro, quasi il doppio di quanto sborsato dalla società giallorossa appena sette mesi fa, per persuadere la Lupa a lasciar partire il classe 2003. Del resto, le prestazioni del ventiduenne non stanno passando inosservate, con Wesley protagonista di una stagione anche al di sopra delle aspettative che l’hanno portato a Roma, sponda giallorossa.

Da quando la squadra ha inserito il motore del brasiliano nei propri ingranaggi, i giallorossi percorrono la tortuosa strada verso il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, a una velocità molto più elevata. Nel corso di quest’annata, la prima assoluta al di fuori del Brasile, Wesley ha già segnato tre reti in ventinove presenze risultando sempre l’uomo in grado di far cambiare il passo al collettivo di Gasperini. Il rendimento del brasiliano avrebbe colpito in maniera più che positiva la dirigenza dei citizens, pronta ad assecondare le richieste di Mister Guardiola staccando un assegno notevole già nel corso delle prossime settimane.

Spauracchio Manchester City per il futuro romano di Wesley: pronta offerta monstre

A questo punto, la qualificazione alla massima competizione europea diventerà fondamentale per la Roma anche in ottica mercato. Assicurarsi un posto nell’élite del calcio europeo della prossima stagione vorrebbe dire trattenere anche i migliori elementi a disposizione dell’ex tecnico dell’Atalanta. E proprio Wesley risulta tra le pedine più importanti dell’intero scacchiere giallorosso. Il pericolo City, però, appare reale e concreto.