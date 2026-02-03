Voto al mercato del Milan: il vero problema non è Mateta, ma…
Il mercato di gennaio del Milan si è concluso con il naufragio della trattativa Mateta: ecco cosa non ha davvero funzionato; il voto finale…
VOTO MERCATO MILAN GENNAIO MATETA – Un petalo nella margherita del Diavolo per il mercato di gennaio. Un solo nome, a parte quello di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco apparso già molto utile alla causa, ma ufficialmente acquistato per sostituire Santiago Gimenez, infortunato di lungo corso della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Quell’unico petalo rappresentava il profilo di Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace e concreto obiettivo del Milan a partire dalla serata di giovedì.
Tutte le fiches del mercato su di lui: più di 30 milioni di euro da versare nelle casse del club britannico per l’unico obiettivo della sessione rossonera per sopperire alla pubalgia di Leao, ai cronici problemi alla caviglia e al flessore di Pulisic, così come al dito del piede dello stesso Fullkrug. E proprio qui risiede il principale problema: nel momento in cui disponi di un unico profilo, un unico nome in lista, il rischio che la rosa possa rimanere intatta è elevatissimo. A maggior ragione, se i problemi al ginocchio riscontrati in Mateta preoccupavano la dirigenza già nel corso del weekend che anticipava il gong di fine sessione.
Nkunku resta, Mateta non arriva: i conti, a Casa Milan, non tornavano
E alla fine, così è stato: i supplementi di controlli cui è stato sottoposto il classe 1997 avrebbero fornito riscontro negativo, tanto da far saltare l’operazione. Oltre questo, impossibile non pensare che dietro il mancato arrivo a Milanello di Mateta ci sia la permanenza di Nkunku. La rivoluzione francese del mercato rossonero, che avrebbe visto l’avvicendamento tra i due attaccanti transalpini – con l’ex Chelsea trattato e poi lasciato dal Fenerbahce – non si è verificato.
Il mancato introito dalla cessione di Nkunku, anche attraverso un prestito oneroso, avrebbe ulteriormente complicato i piani di atterraggio di Mateta a Milanello. Il vero peccato capitale compiuto dal Diavolo, tuttavia, risiede nel non aver trattato nessuna alternativa a cifre, comunque, di assoluto rispetto per il mercato attuale. Riporre ogni speranza negli esami supplementari del gigante francese, in questo modo, ha posto un rischio assolutamente da evitare e lasciato Allegri con il più classico dei cerini in mano.