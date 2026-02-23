Vlahovic, via libera al rientro e svolta sul rinnovo

Finalmente Dusan Vlahovic. Dopo quasi tre mesi di stop per la lesione all’adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari, l’attaccante della Juventus ha ricevuto il via libera per tornare gradualmente in campo. Un rientro atteso, che può incidere in modo concreto sul finale di stagione bianconero.

Rientro vicino, Spalletti attende

A confermare l’imminente recupero è stato il preparatore della Serbia, Dusan Ilic, ai microfoni di Tuttosport: “Credo che lo rivedremo a inizio marzo”. Il numero 9 ha lavorato lontano da Belgrado per proseguire la riabilitazione in un clima più favorevole.

L’obiettivo è chiaro: esserci per il big match contro la Roma, snodo cruciale nella corsa al quarto posto in Serie A. In alternativa, il rientro potrebbe slittare alla sfida successiva contro il Pisa. Luciano Spalletti conta sui suoi gol per conquistare la zona Champions League.

Apertura al rinnovo: nuove cifre

Parallelamente si riapre il dossier contrattuale. Il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e fino a pochi giorni fa il rinnovo sembrava lontano. L’ingaggio da 12 milioni annui era un ostacolo insormontabile per la Juventus.

Ora lo scenario cambia. Il centravanti avrebbe aperto a una revisione al ribasso, tra i 6 e i 7 milioni. Un incontro con Comolli, Chiellini e Ottolini è atteso a breve. Restano vigili Milan e Barcellona, ma il primo passo lo ha fatto il giocatore. E questo, a Torino, pesa.