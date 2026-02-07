Vlahovic verso l’addio alla Juve: Chelsea e Tottenham in agguato

La Premier League torna a bussare con forza alla porta di Dusan Vlahovic. Mentre in casa Juventus cresce l’attesa per il rientro in campo del centravanti serbo, dall’Inghilterra filtrano segnali concreti di interesse da parte di Chelsea e Tottenham, pronte a muoversi in vista dell’estate.

Rientro vicino e dubbi sul futuro

Dal punto di vista fisico, Vlahovic vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Fuori dallo scorso novembre per una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, l’attaccante classe 2000 sta spingendo per tornare a disposizione all’inizio di marzo. Un rientro atteso anche da Luciano Spalletti, che fin qui non ha ricevuto le risposte sperate dal reparto offensivo. Resta però una domanda centrale: da marzo in poi saranno gli ultimi mesi di Vlahovic a Torino?

Vlahovic-Juventus, segnali di separazione

La sensazione è che il matrimonio con la Juventus sia vicino al capolinea. Il contratto in scadenza il 30 giugno e l’assenza di dialoghi per il rinnovo raccontano una distanza evidente. Le richieste economiche del giocatore, con un ingaggio arrivato a toccare i 12 milioni di euro, non rientrano nei parametri del club bianconero.

Sirene inglesi e derby di mercato

Secondo Football Insider, Chelsea e Tottenham stanno monitorando con attenzione la situazione, valutando il colpo a parametro zero. Un’ipotesi che accende un possibile derby londinese per uno dei centravanti più ambiti sul mercato.

L’opzione Milan resta sullo sfondo

In Italia osserva con interesse anche il Milan. Il profilo di Vlahovic piace da tempo a Massimiliano Allegri, ma le elevate commissioni richieste dagli agenti rappresentano un ostacolo concreto per il club di via Aldo Rossi. Il futuro del serbo resta apertissimo, ma l’addio alla Juventus appare sempre più probabile.