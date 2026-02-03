Vlahovic torna alla Juventus: obiettivo marzo per il rientro in campo

Il ritorno a Torino del numero 9

VLAHOVIC RIENTRO – La Juventus di Luciano Spalletti riabbraccia il suo bomber. Dusan Vlahovic è infatti rientrato a Torino dopo aver completato a Belgrado la prima fase della riabilitazione post-operatoria. Il fatto che il club non abbia cercato un suo sostituto nel mercato di gennaio è un chiaro segnale di fiducia nei confronti del serbo, che ora si appresta a iniziare il lavoro personalizzato con lo staff medico e atletico bianconero.

La tabella di marcia per il rientro

L’obiettivo è definito e ambizioso: riportare Vlahovic a disposizione di Spalletti tra l’inizio e la metà del mese di marzo. Il giocatore, rinvigorito dalla fiducia del club, ha già lavorato intensamente con un preparatore personale in Serbia per accelerare i tempi. Ora tocca agli specialisti della Juventus gestire con la massima cautela l’ultima parte del recupero, per evitare qualsiasi rischio di ricaduta.

Le ambizioni per il finale di stagione

Il rientro di Vlahovic rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato in corsa per la Juventus. La sua presenza è attesa per dare peso e concretezza all’attacco bianconero nella decisiva parte finale della stagione, dove il club è ancora in corsa su più fronti. L’attaccante serbo punta a riprendersi il posto da titolare e a essere protagonista, confermando il valore che lo ha portato a Torino. Per Spalletti, riavere il suo numero 9 in forma sarebbe un’arma in più per raggiungere gli obiettivi stagionali.