Vlahovic, spunta una nuova pretendente: il Liverpool anticipa tutti

VLAHOVIC LIVERPOOL – Il mercato di gennaio, notoriamente, apre piste che sembravano chiuse al solo pensiero, anche in relazione alla costruzione delle varie rose nel corso dell’estate. In casa Liverpool, il gravissimo infortunio rimediato da Alexander Isak – con il centravanti svedese operato al perone dopo la frattura subita nell’ultimo match di Premier League – la necessità di reperire un attaccante potrebbe regalare ad Arne Slot un nuovo innesto nel reparto. E così, quella che sembrava una strada impraticabile qualche mese fa, ora si tramuterebbe in “occasione” a prezzo di saldo. A Torino, infatti, il destino di Dusan Vlahovic sembra sempre più distante dalla Juventus, con il serbo assente anche alla cena natalizia pianificata dalla società per le festività natalizie.

Anch’egli alle prese con uno stop di lunga durata, a causa dell’infortunio al bicipite femorale, il classe 2000 non ha ancora prolungato il proprio patto d’amore con la Vecchia Signora siglato a gennaio 2022. Così, esattamente quattro anni dopo l’arrivo alla Continassa, il Liverpool potrebbe colorare di Reds il futuro di Vlahovic già a partire dalla sessione invernale. Secondo quanto appreso da fonti inglesi, la dirigenza britannica sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro pur di anticipare la concorrenza e far staccare al centravanti un biglietto di sola andata per l’Inghilterra.

Liverpool apre il dossier Vlahovic: occasione “low cost” per sostituire Isak

In fondo, l’ex ariete della Fiorentina tornerebbe a disposizione per le fasi più calde della Champions League e, in generale, della stagione. L’eventuale assalto del Liverpool porterebbe denaro liquido anche nelle casse della Juventus, con la proprietà bianconera che accetterebbe di buon grado di incassare un assegno (anche se inferiore al valore del calciatore), piuttosto che depauperare un patrimonio della società da 70 milioni di euro, esattamente quanto riconosciuto alla viola quattro anni fa. La pista che conduce Vlahovic al Liverpool, dunque, resta da tenere in forte considerazione.