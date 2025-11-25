Vlahovic nel mirino del Real Madrid, rinnovo Juve in stallo
Foto © Stefano D’Offizi
Interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic
Il nome di Dusan Vlahovic torna a catalizzare il mercato: al Real Madrid servono certezze in area e il profilo dell’attaccante della Juventus viene considerato strategico per la prossima stagione. A Madrid lo seguono da tempo e la questione rinnovo, ancora bloccata, rende la situazione ancora più interessante.
Le richieste del giocatore e il nodo ingaggio
Il contratto di Vlahovic scade a fine stagione. La Juventus vuole trattenerlo, ma il serbo chiede un salario che sfiora i 12 milioni netti. Una cifra pesante per i bianconeri, sostenibile invece per un club come il Real Madrid se convinto dell’impatto immediato del giocatore nella Liga.
Le mosse della Juventus e lo scenario di mercato
A Torino cresce il timore di perdere un asset di valore senza adeguato ritorno economico. Le trattative procedono a fatica e nella dirigenza si fa strada l’idea di valutare proposte concrete per evitare un addio a parametro zero. La sensazione è che Vlahovic stia ascoltando con attenzione nuove opportunità.
Perché il Real vede in Vlahovic il numero nove ideale
Lo stile di gioco del serbo combacia con le esigenze dei blancos: presenza fisica, finalizzazione e capacità di spaccare le partite. È il centravanti dominante che al Real Madrid manca a tratti da anni e potrebbe spostare gli equilibri della Liga.
I fattori decisivi nei prossimi mesi
Il club spagnolo analizzerà costi, impatto salariale e compatibilità con la rosa. L’idea del parametro zero resta allettante, ma non esclude un anticipo della trattativa se si aprisse la finestra giusta.
Il nome di Dusan Vlahovic resterà al centro delle strategie di mercato. E Madrid osserva da molto vicino.
