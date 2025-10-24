Vlahovic nel mirino del Barcellona: Juventus pronta alla svolta
Vlahovic nel mirino del Barcellona per il dopo Lewandowski
Il Barcellona ha inserito Dusan Vlahovic tra le priorità per l’estate 2026. L’attaccante della Juventus, in scadenza di contratto nel 2026, rappresenta una delle opzioni più concrete per sostituire Robert Lewandowski, destinato a lasciare i blaugrana al termine della prossima stagione.
La situazione contrattuale alla Juventus
La Juventus ha investito oltre 80 milioni di euro per Vlahovic nel 2022, ma il rapporto rischia di interrompersi prematuramente. Il giocatore non sembra disposto a rinnovare, anche a causa di un ingaggio da circa 12 milioni netti annui. Di fronte a questa rigidità, la dirigenza bianconera ha iniziato a considerare la cessione nel mercato invernale per evitare un addio a parametro zero.
Il piano del Barcellona per l’attacco
Al Camp Nou, la dirigenza sta valutando un affare strategico: ingaggiare Vlahovic a costo ridotto o, eventualmente, a parametro zero nel 2026. Le sue caratteristiche tecniche — potenza, precisione e capacità di gioco spalle alla porta — si sposano con l’idea di calcio voluta dal club catalano. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio del serbo.
Un futuro da decifrare
L’interesse di altre squadre europee complica i piani del Barcellona, ma la volontà del giocatore di affrontare una nuova sfida potrebbe accelerare i tempi. Se la Juventus non troverà un accordo, l’estate 2026 potrebbe segnare la fine di un ciclo e l’inizio di un nuovo capitolo per Dusan Vlahovic.
