Vlahovic, futuro in Premier League? Chelsea e Tottenham in pole
Il contratto con la Juventus in scadenza
Il futuro di Dusan Vlahovic è al centro del calciomercato 2026. L’attaccante serbo, in scadenza con la Juventus a giugno, non sembra intenzionato a rinnovare. Le richieste di riduzione d’ingaggio avanzate dal club bianconero sono state respinte, aprendo la strada a un addio a parametro zero.
Chelsea e Tottenham, le destinazioni preferite
Il venticinquenne ha già espresso chiaramente la sua volontà: giocare in Premier League. Le opzioni più concrete restano Chelsea e Tottenham, entrambe interessate a rinforzare il reparto offensivo con un profilo di alto livello. I Blues potrebbero garantirgli visibilità internazionale, mentre gli Spurs valutano il suo arrivo come possibile chiave di un nuovo assetto offensivo.
La posizione della Juventus
In casa Juventus il tema divide. Da una parte la necessità di monetizzare già a gennaio, dall’altra la consapevolezza che non sono arrivate offerte all’altezza. L’elevato ingaggio dell’attaccante rappresenta un ostacolo, e i dirigenti temono di perderlo senza ricavare nulla.
Premier League scelta definitiva
Nonostante l’interesse dell’Atlético Madrid, la scelta di Vlahovic appare netta: vuole misurarsi in Inghilterra, dove ritiene di poter crescere e mantenere un alto profilo competitivo. Il suo futuro si deciderà nei prossimi mesi, ma il percorso sembra già tracciato.
