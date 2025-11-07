Vlahovic, futuro in bilico: rinnovo con la Juventus o Tottenham?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dusan Vlahovic, rinnovo con la Juventus in discussione

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più caldi in casa Juventus. L’attaccante serbo è disposto a trattare un nuovo contratto con il club bianconero, ma solo a fronte di un adeguamento economico rilevante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e ripreso da SportWitness, la dirigenza juventina sarebbe pronta a offrire un rinnovo a lungo termine, ma a condizioni più sostenibili. L’obiettivo è evitare squilibri nel monte ingaggi, mantenendo al tempo stesso il centravanti al centro del progetto tecnico.

Il Tottenham prepara la sua mossa

Le richieste economiche di Vlahovic — stipendio elevato e bonus alla firma — hanno attirato l’attenzione del Tottenham Hotspur, che monitora la situazione con interesse.

Il club inglese, alla ricerca di un attaccante di peso, sarebbe pronto a presentare un’offerta significativa già nel mercato di gennaio. Gli Spurs sarebbero disposti a garantire al serbo un contratto ricco e bonus importanti per convincerlo a lasciare Torino.

Situazione in evoluzione per l’attaccante serbo

La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva, ma la priorità resta quella di trattenere Vlahovic, considerato un punto fermo per la stagione 2025-26.

Tuttavia, se le distanze economiche dovessero restare ampie, l’ipotesi di un trasferimento in Premier League potrebbe diventare sempre più concreta nei prossimi mesi.

