Vlahovic apre al rinnovo: nodo ingaggio Juve

Segnali di apertura

Settimana decisiva per Dusan Vlahovic, pronto a riabbracciare il gruppo della Juventus dopo oltre tre mesi di stop e a mettere ordine anche sul fronte contrattuale. L’entourage dell’attaccante serbo ha incontrato la dirigenza bianconera per avviare i primi dialoghi sul rinnovo, con il contratto in scadenza a giugno.

Il centravanti si trova bene a Torino e gode della stima di Luciano Spalletti, anch’egli vicino al prolungamento. Un progetto tecnico che punta alla continuità e nel quale Vlahovic ha manifestato la volontà di restare, assicurando di non aver preso impegni con club come Barcellona o Bayern Monaco.

Il nodo delle cifre

La volontà, però, dovrà tradursi in un compromesso economico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i 12 milioni di euro attualmente percepiti rappresentano un ostacolo per la Juventus. Il club vorrebbe rinnovare a cifre più sostenibili, in linea con i 7 milioni garantiti a Kenan Yildiz, fresco di rinnovo.

Ridurre l’ingaggio sarebbe il primo passo per avvicinare le parti e blindare il numero 9, considerato ancora centrale nel progetto tecnico.

Rientro e scenari

Sul campo, il ritorno è previsto per metà marzo. Ritrovare il gol potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del serbo e accelerare le trattative.

Il puzzle è in costruzione: tra esigenze di bilancio e ambizioni sportive, il futuro di Vlahovic e della Juventus si giocherà nelle prossime settimane.