Vitor Roque, la Lazio tenta il colpo in attacco: offerta e richiesta

Anthony Ferrara · Pubblicato il 3 Agosto 2024 · Aggiornato il 3 Agosto 2024

Vitor Roque, centravanti di proprietà del Barcellona da gennaio, sarebbe nel mirino della Lazio, pronta al colpo di mercato: l’offerta

Se da una parte di Roma l’entusiasmo è diventato quasi travolgente, per via di tutti gli sbarchi avvenuti negli ultimi giorni, tra i quali gli acquisti di Dovbyk e Soulè, l’altra sponda della capitale non intende essere da meno. La risposta della Lazio, almeno nelle intenzioni della società di Claudio Lotito, sarebbe stata individuata in Vitor Roque, centravanti diciannovenne del Barcellona per il quale sarebbe stata stanziata un’offerta da 25 milioni di euro cash per far vacillare le resistenze blaugrana, impegnati nell’affare Dani Olmo.

“Prenderò un 2005 molto forte entro la fine del mercato”: l’indizio espresso dal patron biancoceleste, Lotito, potrebbe condurre proprio dall’ex attaccante giunto dal Brasile con una valigia carica di speranze di poter fare la storia in Europa. Prerogativa, al momento, messa a dura prova dalla realtà catalana in cui risulta una semplice alternativa a Lewandowski e nella quale ha totalizzato appena quattordici presenze, molte delle quali da subentrato.

Nonostante ciò, il Barcellona richiederebbe circa 40 milioni di euro per privarsi del proprio centravanti, vale a dire, la stessa cifra messa sul piatto dell’Atletico Paranaense a fine 2023 per assicurarsene le prestazioni. Il quotidiano Il Messaggero, poi, riporta anche la volontà della Lazio di blindare Castellanos, erede designato al trono lasciato da Ciro Immobile per l’attacco. Ma lo sguardo dell’aquila è rivolto verso Barcellona: Vitor Roque potrebbe non rappresentare solamente una semplice suggestione di mercato.

