Vitík tra adattamento e ambizioni: il difensore convince il Bologna
Foto © Stefano D’Offizi
Martin Vitík e la nuova vita al Bologna
Il percorso di Martin Vitík in Serie A sta entrando in una fase decisiva. Il difensore della Repubblica Ceca, arrivato in estate dallo Sparta Praga, sta lavorando per ritagliarsi un posto stabile nel cuore della retroguardia del Bologna, squadra che ha iniziato la stagione con ritmo e personalità. Il club rossoblù oggi naviga nelle zone alte della classifica, e questo ha aumentato la competizione interna.
Ambientamento, lingua e fiducia
Vitík – in un’intervista esclusiva al podcast Livesport Daily – descrive un processo di adattamento ormai avviato. L’impatto con l’Italia lo ha sorpreso in positivo, anche grazie ai progressi con la lingua e a un contesto che gli permette di lavorare con serenità. Sa di non avere il posto garantito, ma il minutaggio crescente e la fiducia dello staff tecnico gli stanno dando continuità. L’allenatore ruota spesso gli interpreti, e questo offre al centrale spazi per mettersi in mostra.
La stabilità ritrovata lontano dalla pressione
Il difensore ammette che Bologna rappresenta anche un sollievo emotivo. Le pressioni vissute allo Sparta Praga erano diverse, più invasive. Qui si sente più protetto, meno esposto. Il gruppo unito e la stagione positiva del club stanno favorendo il suo percorso.
Nazionale e ambizioni personali
Vitík analizza anche il suo ruolo nella selezione ceca. Sa di dover conquistare ogni convocazione attraverso le prestazioni nel Bologna. Le recenti uscite contro Croazia e Isole Faroe lo hanno confermato come profilo affidabile, pronto a rispondere quando chiamato in causa.
