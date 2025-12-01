Vinicius verso il rinnovo: svolta decisiva nei piani del Real Madrid

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Vinicius e Real Madrid, intesa più vicina

Il futuro di Vinicius Junior al Real Madrid prende una piega inattesa. Dopo settimane segnate da tensioni e dubbi sul rinnovo, l’attaccante brasiliano sembra aver cambiato radicalmente posizione. L’immagine di Vinicius e Xabi Alonso abbracciati al termine della sfida contro l’Olympiacos, chiusa 4-3, ha fatto il giro dei media spagnoli e ha suggerito un clima completamente diverso rispetto alle recenti incomprensioni.

Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, la tregua tra i due avrebbe avuto un impatto diretto sulla questione contrattuale. Vinicius sarebbe pronto a firmare un prolungamento biennale, con scadenza al 2029, superando la fase di irrigidimento che aveva caratterizzato le precedenti trattative.

Richieste riviste e dialogo riaperto

Nei mesi scorsi, Vinicius aveva chiesto al Real Madrid un compenso vicino ai 30 milioni annui, cifra che ricordava i vecchi ingaggi percepiti da Cristiano Ronaldo. Una richiesta che sembrava complicare la trattativa. Ora, invece, il brasiliano si mostra più disponibile a trovare un punto d’intesa, anche grazie all’intervento del presidente Florentino Perez, determinato a chiudere la questione senza ulteriori scosse.

La nuova proposta, stimata tra i 18 e i 20 milioni annui, è in linea con lo stipendio di Kylian Mbappé. Il club punta a definire tutto nei prossimi mesi, consapevole che dal 1° gennaio 2027 Vinicius sarebbe libero di negoziare con altre società.

Un segnale forte per il progetto tecnico

Il riavvicinamento tra Vinicius e il Real Madrid rappresenta un passaggio cruciale in vista delle prossime stagioni. La permanenza del brasiliano rimane infatti un tassello chiave nel progetto tecnico dei blancos.

