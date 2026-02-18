Vinicius Junior, gioie e veleni: accuse di razzismo verso Prestianni

Altre polemiche di razzismo coinvolgono Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid: possibili insulti di Prestianni e match sospeso

VINICIUS PRESTIANNI RAZZISMO – Dalla gioia per una rete stupenda, con un destro imparabile sotto l’incrocio dei pali, all’esultanza provocatoria e al battibecco con Mourinho, fino alle accuse di razzismo nei confronti di Prestianni. Dieci minuti di follia totale in Benfica-Real Madrid, nel Playoff d’andata di Champions League giocatosi allo Stadio Da Luz, a Lisbona. Tutto accade dal minuto cinquanta in poi, quando l’attaccante brasiliano del Real festeggia la rete dello 0-1 dirigendosi verso la bandierina e rimediando un cartellino giallo. I tifosi lusitani non gradiscono lanciando oggetti verso il campo e rivolgendo qualche insulto nei confronti dello stesso Vinicius.

Ma l’attaccante del Real ravvisa soprattutto quello di un avversario, Prestianni, il quale gli avrebbe dato della “scimmia”, secondo quanto affermato poco dopo dal brasiliano. Da quel momento, dopo un acceso confronto con Mister Mourinho, il classe 2000 ha abbandonato il campo dirigendosi in panchina e chiarendo, ad ampi gesti, che non avrebbe continuato a giocare la partita.

Vinicius segna e abbandona il campo: accuse di razzismo smentite da Prestianni

A quel punto, il Direttore di Gara francese, Letexier, ha attivato il protocollo anti-razzismo istituito dall’UEFA nella continua lotta contro qualsiasi forma di discriminazione. Il match tra Benfica e Real Madrid è stato interrotto per otto minuti, per poi riprendere regolarmente. Un nuovo e controverso episodio ha coinvolto, dunque, Vinicius Junior, con il brasiliano che aveva già ravvisato più volte atteggiamenti razzisti nei confronti in diversi match di Liga.

“Il Benfica non è assolutamente un club razzista: basti pensare che Eusebio è una leggenda di questa società”, la replica di Mourinho nel post partita. Il nome di Vinicius continua a far discutere in quest’ambito e la serata di Champions League di ieri non è stata certamente da meno.