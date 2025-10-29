Vinicius e il Real Madrid: tra genio, rabbia e un futuro in bilico
La scintilla accesa nel Clásico
La notte del Clásico ha lasciato il segno non solo sul campo, ma anche nello spogliatoio del Real Madrid. Al momento della sostituzione decisa da Xabi Alonso, Vinicius Junior ha reagito con rabbia, abbandonando il terreno di gioco e dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Le sue parole – “Lascio la squadra, me ne vado” – hanno acceso un caso che va ben oltre i 90 minuti di gioco.
L’equilibrio fragile tra talento e disciplina
Per il Real Madrid, il talento non basta se non è accompagnato dal controllo. Alonso ha gestito la situazione con calma, ma il gesto del brasiliano ha diviso lo spogliatoio. Alcuni compagni lo difendono come un giovane travolto dall’emozione, altri parlano di un limite superato. In un club che ha fatto della disciplina una regola, ogni deviazione diventa un caso.
Un rinnovo che ora sembra lontano
Il contratto di Vinicius scade nel 2027, ma il rinnovo – che appariva una formalità – è ora in stallo. Il brasiliano chiede un adeguamento economico, mentre la dirigenza non vuole rompere l’equilibrio salariale. Se non arriverà un accordo entro l’estate 2026, il Real Madrid potrebbe valutare la cessione.
Per Vinicius, il dilemma è chiaro: domare il fuoco che lo anima o rischiare di bruciare la fiducia di chi lo ha consacrato come simbolo della nuova era madridista.
