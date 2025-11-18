Villarreal su Castellanos: la Lazio apre alla cessione per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Villarreal prepara la svolta in attacco

Il nome di Taty Castellanos è tornato centrale nelle strategie del Villarreal, deciso a intervenire sul mercato di gennaio per dare nuova linfa a un reparto offensivo in difficoltà in Liga. Il club vede nell’attaccante argentino il profilo ideale per completare le richieste di Marcelino, che da settimane spinge per un rinforzo capace di muoversi con intensità, aggredire gli spazi e garantire gol.

La possibile partenza di Manor Solomon, mai davvero entrato nei meccanismi della squadra, libererebbe lo spazio necessario per chiudere un’operazione considerata strategica.

Profilo tecnico e volontà del giocatore

Taty Castellanos offre duttilità. Può giocare da riferimento centrale ma anche allargarsi, caratteristica che lo rende perfetto per un attacco che ha bisogno di varianti per superare difese chiuse. La sua esperienza con il Girona, dove ha già dimostrato di sapersi adattare alla Liga, è un punto decisivo per il Villarreal, che vuole ridurre i tempi di inserimento.

La Lazio non considera il giocatore incedibile. Con l’esigenza di sistemare i conti e la disponibilità a valutare offerte tra i dodici e i quindici milioni, il contesto appare favorevole.

La trattativa e le prospettive per gennaio

Dentro la dirigenza spagnola c’è ottimismo. Ritengono che la volontà di Taty Castellanos di tornare in un ambiente dove ha già brillato possa accelerare i tempi: per il Villarreal è un investimento sostenibile e con impatto immediato.

La sensazione è che gennaio possa davvero segnare una svolta. E il nome cerchiato in rosso resta uno solo: Taty Castellanos.

