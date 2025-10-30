Vieira a rischio esonero, il Genoa valuta il cambio in panchina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Vieira, futuro in bilico al Genoa

VIEIRA RISCHIO ESONERO – Patrick Vieira vede la sua panchina traballare. Il Genoa, reduce dalla pesante sconfitta contro la Cremonese, è ultimo in classifica e nel mirino dei propri tifosi. Il 2-0 firmato Bonazzoli ha scatenato una contestazione durissima: fumogeni e razzi lanciati dalla Gradinata Nord hanno costretto l’arbitro Abisso a sospendere momentaneamente il match.

Contestazione e crisi di risultati

VIEIRA RISCHIO ESONERO – L’ex centrocampista di Inter e Arsenal, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione lo scorso anno, non sta riuscendo a replicare quei risultati. La squadra, costruita in estate con investimenti importanti e grande fiducia, ha smarrito identità e solidità difensiva. I rossoblù non vincono da settimane e il timore di un’altra retrocessione in Serie B si fa concreto.

Le prossime gare saranno decisive

La dirigenza riflette, ma la sensazione è che Vieira resterà almeno fino alla sosta di novembre. Le sfide contro Sassuolo e Fiorentina saranno decisive per il suo futuro. Cambiare ora sarebbe una mossa rischiosa.

Ballardini e Pecchia tra i possibili sostituti

In caso di esonero, il Genoa guarda a due profili già noti al calcio italiano: Davide Ballardini, ex tecnico del Grifone, e Fabio Pecchia, oggi senza panchina. Entrambi sarebbero pronti a subentrare, ma il club spera ancora in una scossa firmata Vieira.

