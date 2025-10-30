Vieira a rischio esonero, il Genoa valuta il cambio in panchina
Vieira, futuro in bilico al Genoa
VIEIRA RISCHIO ESONERO – Patrick Vieira vede la sua panchina traballare. Il Genoa, reduce dalla pesante sconfitta contro la Cremonese, è ultimo in classifica e nel mirino dei propri tifosi. Il 2-0 firmato Bonazzoli ha scatenato una contestazione durissima: fumogeni e razzi lanciati dalla Gradinata Nord hanno costretto l’arbitro Abisso a sospendere momentaneamente il match.
Contestazione e crisi di risultati
VIEIRA RISCHIO ESONERO – L’ex centrocampista di Inter e Arsenal, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione lo scorso anno, non sta riuscendo a replicare quei risultati. La squadra, costruita in estate con investimenti importanti e grande fiducia, ha smarrito identità e solidità difensiva. I rossoblù non vincono da settimane e il timore di un’altra retrocessione in Serie B si fa concreto.
Le prossime gare saranno decisive
La dirigenza riflette, ma la sensazione è che Vieira resterà almeno fino alla sosta di novembre. Le sfide contro Sassuolo e Fiorentina saranno decisive per il suo futuro. Cambiare ora sarebbe una mossa rischiosa.
Ballardini e Pecchia tra i possibili sostituti
In caso di esonero, il Genoa guarda a due profili già noti al calcio italiano: Davide Ballardini, ex tecnico del Grifone, e Fabio Pecchia, oggi senza panchina. Entrambi sarebbero pronti a subentrare, ma il club spera ancora in una scossa firmata Vieira.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo