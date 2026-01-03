Victor Boniface a rischio carriera: grave infortunio al ginocchio

Il dramma di Boniface: ginocchio a rischio

Il 2026 si apre con una notizia drammatica per Victor Boniface. L’attaccante nigeriano, in prestito al Werder Brema dal Bayer Leverkusen, dovrà affrontare un intervento chirurgico al ginocchio. Le lesioni riportate, già gravi e ricorrenti, rischiano di compromettere definitivamente la sua carriera a soli 25 anni.

Storia di infortuni e opportunità mancate

Il percorso di Boniface è costellato da problemi muscolari e rotture dei legamenti crociati nel 2018-2019 e nel 2020-2021. Nonostante il talento riconosciuto, queste difficoltà lo hanno costretto a saltare oltre 30 partite nelle ultime tre stagioni. La stagione attuale è stata finora deludente: 11 presenze in Bundesliga, nessun gol e 2 assist, con appena due partite da titolare.

Italia e il trasferimento sfumato al Milan

In Italia resta vivo il ricordo del trasferimento saltato al Milan nell’ultima sessione estiva. Le visite mediche avevano fatto emergere problemi al ginocchio destro, convincendo i rossoneri a rinunciare all’acquisto. Un’occasione persa per il club e per l’attaccante, allora considerato tra i talenti africani più promettenti della sua generazione.

Decisione sul futuro e ipotesi ritiro

Ora la scelta spetta allo stesso Boniface: sottoporsi all’operazione significherebbe restare fuori fino a fine stagione e rientrare al Bayer Leverkusen. Alla luce degli infortuni ripetuti, l’ipotesi ritiro non è più da escludere, chiudendo prematuramente il percorso di un attaccante dal grande potenziale.