Vicente Guaita e il Parma, è già finita: il comunicato del club ducale

Il Parma ha comunicato la rescissione consensuale dall’accordo con l’estrema difensore Vicente Guaita dopo appena due mesi: la nota del club

PARMA VICENTE GUAITA COMUNICATO – Una sola presenza, in Coppa Italia, nella gara persa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Novanta minuti appena per dirsi addio, o quasi. L’esperienza al Parma di Vicente Guaita, estremo difensore spagnolo il cui cartellino era stato rilevato dalla società ducale a novembre 2025 per ovviare al grave infortunio occorso a Sion Suzuki, può già considerarsi conclusa. Attraverso un comunicato ufficiale, apparso pochi minuti fa sul sito del club emiliano, la società rende nota la rescissione consensuale con il portiere spagnolo classe 1987.

Il Parma si separa da Vicente Guaita dopo appena due mesi: il comunicato

“Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto del portiere Vicente Guaita. Il club augura a Vicente le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”.

Nel corso delle ultime tre sfide dei ducali, le porte del Parma sono state difese da Filippo Rinaldi (grande protagonista della sfida contro il Napoli, al Maradona) e Edoardo Corvi, con i due calciatori che stanno fornendo ampie garanzie di rendimento. In attesa del rientro a pieno regime di Suzuki, dunque, le porte della squadra sono assolutamente ben difese. Ragion per cui, i problemi alla spalla accusati da Guaita, trentanove anni, avrebbero ulteriormente influito sulla fine del rapporto anticipato con i ducali.

Malgrado le grandi esperienze in Liga (237 presenze all’attivo), in Premier League (149 apparizioni) e i 22 gettoni di presenza nelle principali competizioni europee, dunque, Vicente Guaita non è riuscito a impattare nel contesto emiliano. Appena due mesi dopo la firma dell’accordo, può già considerarsi esaurita l’avventura dell’estremo difensore spagnolo al Parma. Ora, è anche ufficiale.

