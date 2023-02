Gugliemo Vicario, estremo difensore dell’Empoli, è finito nel mirino di una potenza europea: l’ammissione del Presidente dell’Empoli

La grande ascesa di Guglielmo Vicario continua in maniera esponenziale. L’estremo difensore dell’Empoli sta confermando le ottime impressioni destate nella passata stagione, in cui si è distinto per interventi grandiosi e aver neutralizzato ben cinque dei dieci calci di rigore assegnati contro la formazione toscana. Il trend della stagione in corso non è certamente cambiato, con sette clean sheet registrati e la netta sensazione di trovarsi al cospetto di un portiere sempre più affidabile in cerca di definitiva consacrazione. I super interventi di Vicario non stanno passando inosservati esclusivamente in ambito nazionale, ma anche in ottica europea.

Secondo quanto affermato dal Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, il numero 13 dei toscani sarebbe finito nelle mire di una super potenza del calcio europeo: il Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, il numero uno empolese ha infatti confessato un reale interessamento dei bavaresi nei confronti delle prodezze del classe 1996. “Sì, confermo: il Bayern Monaco ha dimostrato di gradire il profilo di Vicario per la prossima stagione. C’è la volontà di visionare da vicino la prestazioni di un ragazzo che fa innamorare per la propria classe e per il proprio atteggiamento. Basta parlarci un quarto d’ora per comprendere il suo spessore umano. Vicario non è più una sorpresa: deve solamente mantenere equilibrio, anche perché non c’è stato nessun tipo di contatto ufficiale”.

