Verso Udinese – Napoli: il punto della situazione

Udinese – Napoli si giocherà sabato sera alle ore 20.30 allo stadio Friuli con diretta su DAZN.

Quella di sabato sera sarà una sfida fondamentale e complicata per entrambe le squadre. Arriva dopo la sosta delle nazionali che ha portato via tanti uomini a entrambe le compagini e prima di un ciclo fondamentale in chiave Scudetto-Champions League per gli ospiti e in vista salvezza per un Udinese che dopo 3 sconfitte consecutive ha bisogno di punti come ossigeno.

Qui Udinese

La squadra di Velazquez dovrà fare i conti con i rientri di tutti dalla nazionale solo da giovedì, ovvero meno di 48 ore dal fischio iniziale. L’allenatore si ritroverà con uomini importanti con viaggi intercontinentali sulle gambe (vedi De Paul) e zero allenamento, un bel guaio per affrontare il Napoli. Oltretutto dando uno sguardo a quelli che sono rimasti a casa, non c’è da esaltarsi: Teodorczyk, Machis, Pezzella, Balic e Behrami non sono al meglio. Impossibile al momento ipotizzare gli 11 titolari da schierare contro il Napoli, anche se la sosta riporterà a casa un Lasagna rinato dopo l’esordio con assist decisivo in maglia azzurra.

Qui Napoli

Il Napoli è una squadra in salute, Ancelotti è un maestro anche nel saper gestire la rosa e riuscire a dare fiato e minutaggio a tutti proprio per non ritrovarsi senza energie nei momenti clou della stagione. Auspicabile un po’ di turnover in vista delle partite con il PSG e la Roma. Koulibaly non al meglio potrebbe restare a riposo: al suo posto Maksimovic, dovrebbe esserci spazio per Malcuit e davanti Verdi con Insigne e Callejon. Da monitorare anche Zielinski e Milik apparsi tutt’altro che brillanti contro l’Italia.

Udinese – Napoli probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong. Nuytinck, Samir; Behrami, Pussetto, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Allbiol, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Hamsik, Allan; Callejon, Insigne, Verdi