Verso Udinese – Milan: le ultime

Domenica sera il posticipo sarà Udinese – Milan che si giocherà allo Stadio Friuli alle ore 20.30 con diretta su Sky. Queste le ultime sulle due formazioni.

Qui Udinese

Nonostante l’importante pareggio a Genova con un secondo tempo che ha denotato personalità e anche qualche sprazzo di fluidità nella manovra, totalmente assente nei primi 45 minuti e nelle partite contro Juventus e Napoli, a Udine si vive una settimana turbolenta. La polemica dell’esclusione di Scuffet lascia una lunga scia un po’ perché il giovane portiere friulano ha tanti estimatori tra i tifosi e gli addetti, un po’ perché l’esordio di Musso non è stato certo quello sperato: pronti via errore che porta al rigore e al gol i padroni di casa. Secondo poi la stampa nostrana la panchina di Velazquez sembra tutt’altro che solida, addirittura si sono fatti i nomi di Paulo Sousa e Montella come allenatori già contattati e messi in pre allarme oltre a quello di Davide Nicola. Per il match di domenica sera contro il Milan, che seguirà le sfide casalinghe contro Lazio, Juventus, Napoli e precederà quella contro la Roma (beati i tifosi, dicevano), Velazquez si prepara probabilmente a mettere in campo nuovamente il 3511 visto nelle ultime due uscite, ma attenzione; recuperato Machis (ancora non Nuytinck, mentre Teodorczyk è stato operato) potrebbero esserci delle sorprese in vista. Contro il Genoa infatti hanno brillato Barak, preferito a un acciaccato Mandragora e anche due esordienti (uno assoluto e uno in stagione) come Ter Avest e Balic. Dunque sarà un’ Udinese a 4 giorni dal match tutta da disegnare. A Udine intanto continua a piovere a dirotto, ma i 3 punti domenica sera, saranno più che un ombrello un vero e proprio salvagente per una squadra che con 9 punti in 10 partite resta in piena zona retrocessione.

Qui Milan

A Milano dopo la sconfitta nel derby si respirava un aria molto pesante. Poi all’improvviso come succede solo nel calcio, due vittorie (entrambe arrivate di una lunghezza contro le genovesi) sembrano scacciare la crisi e allontanano anche i numerosi fantasmi che aleggiavano attorno alla panchina dell’allenatore rossonero Gattuso. Il Milan con 6 punti in pochi giorni (gli ultimi 3 conquistati ieri allo scadere grazie a Romagnoli nel recupero con il Genoa) balza in zona Champions League e Udine vorrebbe proseguire questo interessante, per i propri tifosi, discorso. A Udine Gattuso potrebbe lasciare fuori un Calhanoglu apparse ancora un corpo estraneo al progetto, di sicuro una delle note negative di questo inizio di stagione e riproporre invece il doppio stantuffo a sinistra schierando nuovamente dal 1′ Laxalt e Rodríguez, in quello che è a tutti gli effetti un particolare 3412. Biglia KO contro il Genoa starà fuori qualche settimana (da valutare) e in mediana potrebbe giocare dal 1′ Bakayoko. Doppio centravanti Higuain – Cutrone, tutto da confermare.

