Verratti alla Juventus? Spunta il nome del centrocampista ex PSG
Un ritorno in patria?
Marco Verratti rientra tra i profili presi in considerazione dalla Juventus per il mercato di gennaio. Il 33enne centrocampista, attualmente in forza all’Al Duhail SC in Qatar Stars League, potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza parigina col Paris Saint-Germain e il trasferimento in Medio Oriente nel settembre 2023 prima all’Al-Arabi e poi nell’attuale club allenato da Djamel Belmadi.
Perché Verratti?
I bianconeri cercano profondità e qualità nella zona nevralgica del campo. Nonostante i 33 anni, il nativo di Pescara offre esperienza, visione di gioco e capacità di dettare i tempi: elementi preziosi in un reparto centrale in cerca di equilibrio. In questa stagione, Verratti ha già fornito 3 assist in 8 presenze nella massima divisione qatariota.
Alternative concrete
La società torinese valuta comunque più opzioni: spuntano i nomi di Marcelo Brozovic e Pierre-Emile Hojbjerg, profili più maturi ma con grande solidità tattica.
Con un valore di mercato stimato in 10 milioni di euro (fonte Transfermarkt) e 55 presenze in Nazionale Italiana, Verratti rappresenta un colpo di fascino — e di sostanza — per un progetto ambizioso: resta da capire se la volontà del giocatore coinciderà con le esigenze tecniche ed economiche della Juventus.
