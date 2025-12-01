Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025

Alessandro Collu · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

© foto Stefano D’Offizi

Dopo le dichiarazioni del mister Paolo Zanetti al termine della gara persa contro il Genoa, non c’è troppo tempo per pensare in casa Hellas: sabato, allo stadio Bentegodi arriva l’Atalanta in fiducia sotto la guida del mister Raffaele Palladino, prima di un drammatico (e sorprendente) scontro diretto tra le ultime, quella in casa della Fiorentina, squadra i cui tifosi sono gemellati proprio con l’Hellas. A concludere l’anno, proibitiva trasferta a San Siro contro il Milan. I tifosi, intanto, davanti alla sede, si domandano con uno striscione quale sia il piano della società attraverso la gestione americana di Presidio Investors.

Ci sarà qualche accorgimento e soluzione differente per cercare di invertire la tendenza e cercare una nuova impresa dopo la salvezza dell’anno scorso, nonostante numeri e statistiche siano implacabili? Senza, il calcio insegna, l’allenatore è il primo a pagare nonostante il legame, l’affetto e la dedizione del mister di Valdagno nei confronti dei colori gialloblù sia enorme.

