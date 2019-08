Verona, Verre nuovo rinforzo gialloblù dopo Tutino

VERONA VERRE – L’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo in prestito del 25enne Valerio Verre, prelevato dalla Sampdoria. E’ il secondo rinforzo in pochi giorni per il mister Juric dopo quello del 22enne Gennaro Tutino, arrivato in prestito secco dal Napoli.

Per quanto riguarda Mario Balotelli, l’attaccante sembra indirizzato verso il Flamengo.

Questo il comunicato ufficiale del club veneto:

“L’Hellas Verona comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del centrocampista Valerio Verre dalla società UC Sampdoria.

Il classe 1994 in carriera ha vestito le maglie di Roma, Siena, Palermo, Pescara, Sampdoria e Perugia, e proprio in Umbria nella scorsa stagione è sceso in campo in 36 occasioni andando a segno per 12 volte“.

L’Hellas Verona, al suo ritorno in Serie A, esordirà nella prima giornata allo stadio Bentegodi contro il Bologna, gara in programma sabato 24 agosto.

