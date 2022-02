Dall’inviato a Verona – Derby veneto con l’Hellas che allo stadio Bentegodi ospita il Venezia in una gara dalle diverse prospettive: padroni di casa pronti a certificare la quota salvezza ma in campo senza fare calcoli, ospiti impegnatissimi nella lotta salvezza e con la voglia di riscatto dopo l’incredibile rimonta subita nella gara di andata.

Difesa inedita per Tudor che dopo cinque minuti é già costretto al primo cambio; primi diciotto minuti con due occasioni del Venezia in una partita combattuta e con diverse interruzioni per fischi arbitrali. Il Verona, spinto dal pubblico, ci prova con Simeone ma é il Venezia al 25′ nuovamente vicino al vantaggio con un’opportunità in area di Ceccaroni, devia in angolo Montipò. Al 27′, prima parata di Romero su Tameze, nella ribattuta, Ilic fuori.

Verona: Montipò; Retsos (5′ Ceccherini), Coppola, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Allenatore: Igor Tudor

Venezia: Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; Aramu; Henry, Okereke

Allenatore: Paolo Zanetti

