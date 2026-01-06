Verona, ufficiale l’arrivo di Isaac dall’Atletico Mineiro: il comunicato

Il Verona apre il mercato invernale ufficializzando l’acquisto di Isaac Aguiar Tomich dall’Atletico Mineiro. L’innesto del classe 2004 rinforza il reparto offensivo, ma potrebbe anche rappresentare una mossa cautelativa in vista della possibile cessione di Giovane, il quale è nel mirino di Lazio, Roma e Atalanta.

Isaac arriva in Italia a titolo definitivo e, come si legge nel comunicato ufficiale dell’Atletico Mineiro, i brasiliani avranno diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore. L’attaccante è atteso in città nella giornata di giovedì quando firmerà il contratto con i gialloblù e si sottoporrà alle visite mediche di rito.

VERONA: ECCO CHI È ISAAC, IL NUOVO ATTACCANTE GIALLOBLÙ

Isaac è un giocatore che può ricoprire più ruoli in attacco, ma la posizione in cui ha fatto meglio è la punta centrale. Tuttavia, nella sua carriera in prima squadra, l’attaccante brasiliano non è mai riuscito a trovare continuità, disputando 55 match ufficiali tra club brasiliani e il Nacional – club portoghese in cui ha militato lo scorso anno – collezionando 13 reti e 1 assist.

L’ATLETICO MINEIRO UFFICIALIZZA LA CESSIONE DI ISAAC AL VERONA: IL COMUNICATO

Così l’Atletico Mineiro ha salutato il proprio giocatore sui propri canali ufficiali: “L’Atletico comunica di aver completato il trasferimento dell’attaccante Isaac all’Hellas Verona, dalla Serie A italiana. La trattativa prevede la cessione di una parte dei diritti patrimoniali del calciatore e l’opzione di acquisto di un’ulteriore percentuale. Cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Mineiro, Isaac avrà l’opportunità di acquisire esperienza e visibilità nel calcio europeo. L’Atlético Mineiro ha mantenuto il 50% dei diritti economici del giocatore, consentendogli un ritorno economico in futuro. Buona fortuna per questa nuova tappa, Cria!”