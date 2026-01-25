Verona-Udinese, Runjaic: “Tanti infortuni ma ci sarà battaglia, duelli da vincere. La fase difensiva…”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Hellas Verona, gara che chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A 2025/26. Così il tecnico dei friulani:

“Zaniolo è insostituibile, è diventato imprescindibile per noi, lascia il segno; sta lavorando per migliorare, al momento è infortunato. Abbiamo una squadra pronta a dare battaglia, dobbiamo giocare meglio rispetto alla partita contro l’Inter; sappiamo cosa ci aspetta, contro l’Hellas Verona non è mai semplice. se è in giornata può dire la sua contro chiunque. Ci aspettiamo di avere più possesso palla, vogliamo costruire per poi arrivare nella metà campo offensiva e segnare.

Non mi voglio lamentare degli infortuni, è così, oltre a Zaniolo e Piotrowski anche Buksa ha bisogno di tempo, anche Modesto non sarà a disposizione ma abbiamo una squadra pronta a dare battaglia. Concentriamoci sulla partita, disciplina, energia, coraggio, principi di gioco e sarà importante vincere i duelli, al di là di giocare bene“.

La fase difensiva e i tanti gol subiti: “Ci sono diverse situazioni, ogni episodio è diverso. Contro l’Inter e il Como abbiamo subito poco, bisogna considerare la qualità dell’avversario e lo stato di forma, l’età media bassa, qualche errore individuale ma stiamo crescendo. Vogliamo difendere con la linea alta, abbiamo cambiato filosofia, ci manca solo un po’ di stabilità difensiva“.

Runjaic conclude: “Zemura? Si è allenato bene, può fare l’esterno sinistro e c’è da considerare anche Ehizibue si può adattare. Ognuno deve dare quello che ha, la squadra deve funzionare nel suo insieme”.