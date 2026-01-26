Verona-Udinese, nella ripresa i friulani mettono la freccia: Bentegodi nuovamente espugnato
tifosi Udinese, foto archivio © Stefano D’Offizi
Dall’inviato a Verona – Un derby del Triveneto a concludere la ventiduesima giornata di Serie A quello tra Hellas ed Udinese: gialloblù ultimi insieme al Pisa, tre sconfitte nelle ultime tre allo stadio Bentegodi ma con la possibilità di agganciare la Fiorentina e portarsi ad un solo punto dal Lecce quart’ultimo, tranquillo undicesimo posto per i bianconeri.
Diverse scelte obbligate per assenze ed infortuni per entrambe in una gara che fatica a decollare: numerosi errori ma buona volontà della squadra di Zanetti, quella di Runjaic cerca nelle ripartenze di essere pericolosa, non rinunciando al tiro da fuori con Perilli, oggi titolare, attento nei suoi interventi. Al 22′, il portiere nulla puo sul tiro di Atta deviato da Slotsager, 0-1 bianconero. Il vantaggio dura poco perché pochi minuti dopo, grande azione personale di Sarr che avanza su tutta la fascia destra, serve bene Orban che in area difende il pallone e poi batte Okoye.
Fino all’intervallo non accade più nulla a parte nel recupero una buonissima giocata collettiva dell’Udinese, Zemura chiama al salvataggio Perilli.
Ripresa con gli ospiti che cercano di addormentare il match per poi colpire improvvisamente come accade al 57′, gran esterno in area di Zanoli e rete del nuovo vantaggio. Nuovo momento di difficoltà Hellas e sono gli avversari a spingere e avvicinarsi al gol, Perilli interviene in diverse circostanze ma non evita al 65′ l’1-3 di Davis.
Seguono contestazioni della Curva verso la proprietà americana tra qualche coro classico per i colori gialloblù: in campo nulla da segnalare, oltre alle consuete sostituzioni e Orban che ci prova fino alla fine.
La vittoria permette ai friulani di raggiungere la Lazio, un punto sotto il Bologna ottavo, mentre i veneti restano ultimi insieme al Pisa.
Nel prossimo turno, trasferta a Cagliari per il Verona mentre l’Udinese ospiterà la Roma.
VERONA-UDINESE: TABELLINO
VERONA: Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola (67′ Niasse), Serdar (67′ Harroui), Gagliardini, Bernede (83′ Kastanos), Bradaric (83′ Oyegoke); Sarr (71′ Tomic), Orban
Allenatore: Paolo Zanetti
UDINESE: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli (77′ Ehizibue), Miller (77′ Zapata), Karlström, Zemura (89′ Goglichidze); Ekkelenkamp (83′ Lovric), Atta, Davis (83′ Gueye)
Allenatore: Kosta Runjaic
Ammoniti: Lirola, Gagliardini
Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo