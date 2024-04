Dall’inviato a Verona – Sfida del nord-est tra Hellas Verona e Udinese davanti a quasi un sold out e punti preziosi in palio con entrambe le squadre un punto sopra la zona retrocessione.

Gara combattuta con numerosi falli già nel primo quarto d’ora: la prima occasione arriva solo al 25′ con il prodigio di Montipò che salva di istinto in area su Lorenzo Lucca e al 44′ unica occasione gialloblù con la testa di Noslin, palo.

Ripresa e subito rischio per il Verona: l’Udinese spreca una grande opportunità graziando i ragazzi di Baroni che provano disperatamente a salvare e poco dopo Lucca sfiora il vantaggio di testa. Nella fase centrale, cresce l’Hellas che ottiene diversi calci d’angolo ma nel complesso sono gli ospiti un po’ più pericolosi a parte gli ultimi minuti; sembra si resti sullo 0-0 anche a causa del palo colpito di testa da Folorunsho a centottanta secondi dal novantesimo ma nel recupero, la testa di Coppola fa impazzire i tifosi e gela l’Udinese. Attenzione ai risultati domani di Frosinone e Sassuolo: nel prossimo turno, Verona a Roma tra una settimana esatta contro la Lazio e l’Udinese, dopo la parte finale da recuperare contro la Roma affronterà il Bologna.

Verona: Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal (83′ Suslov), Dani Silva (58′ Bonazzoli), Serdar (83′ Duda); Mitrovic (58′ Swiderski), Folorunsho, Lazovic (76′ Vinagre), Noslin

Allenatore: Marco Baroni

Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (80′ Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca (92′ Success)

Allenatore: Gabriele Cioffi

Ammoniti: Serdar, Cabal, Walace, Samardzic

OLTRE A “VERONA-UDINESE…“, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: