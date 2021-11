Verona, Tudor: “Napoli forte, organizzato e primo con merito, per noi motivazione e coraggio”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa che precede la trasferta di campionato contro il Napoli. Le dichiarazioni del mister che sta facendo molto bene alla guida dell’Hellas Verona:

“Una partita difficile per noi, andiamo in casa di una delle favorite per lo Scudetto e insieme al Milan lo ha dimostrato più di tutti. Una squadra fatta da giocatori forti, un allenatore che negli anni ha dimostrato di essere uno dei più bravi. E’ una motivazione grande per noi andare là e provare a far bene, imporsi come fanno fino ad ora, non trascurare e mollare niente, vedere che succede“.

Tudor aggiunge: “I cinque cambi ha cambiato il ruolo dei panchinari; è una rosa importante, costruita con giocatori che giocano tanti anni là. Una società seria, che programma e con importanza economica per tenerli e aggiungere altri. E’ giusto lì dove stanno, lo meritano più di tutti al momento e questo ci alza motivazioni e attenzione. Io cerco di trasmettere coraggio, nello sport penso sia giusto così e chi dimostra di essere più forte, vince ma non facendo fare le cose facili“.

Ancora complimenti a Veloso: “Negli ultimi anni è uno dei giocatori chiave, ci dà equilibrio, ordine in campo e ha un mancino strepitoso. E’ sempre bello averlo“.

L’entusiasmo attorno alla squadra: “Bello, ti dà fiducia ma sta a loro portare l’entusiasmo nella direzione giusta, lavorare per migliorare e ti dà più gas, voglia“.

I progressi in difesa: “Siamo stati più solidi, più raddoppi e voglia di correre verso la nostra porta, spero di confermarla“.

Qui, il video della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

