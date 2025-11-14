Verona, torna di moda Baldanzi per l’attacco: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 14 Novembre 2025 · Aggiornato il 14 Novembre 2025

L’Hellas Verona e Tommaso Baldanzi sono stati vicini la scorsa estate, ma alla fine non si fece più nulla. Le strade dei gialloblù e del centrocampista giallorosso però, potrebbero incontrarsi qualche mese più tardi. Il Verona infatti, secondo Sportitalia, non ha smesso di monitorare l’ex Empoli che non sta trovando il minutaggio che si aspettava sotto la gestione Gasperini.

Il tecnico ex Atalanta infatti, ha concesso al classe 2003 solamente 194 minuti in Serie A e l’unica presenza da titolare è stata contro la Fiorentina in cui non è riuscito a incidere, tant’è che è stato sostituito al minuto 60. Situazione ancor più complicata in Europa League: Baldanzi non rientra neanche nella lista UEFA.

ROMA, BALDANZI IN USCITA? RITORNO DI FIAMMA CON IL VERONA POSSIBILE

Il Verona, nonostante la coppia d’attacco Giovane-Orban sia ottima in termini di qualità, pecca di finalizzazione. La formazione scaligera infatti, è la squadra che spreca di più in Serie A e mister Zanetti gradirebbe l’arrivo di Baldanzi per provare a invertire questo trend fortemente negativo. L’operazione potrebbe essere in discesa visti gli ottimi rapporti tra la Roma e i gialloblù, come testimoniato dall’arrivo di Ghilardi nella Capitale la scorsa estate. Sempre secondo Sportitalia, ai giallorossi piace e non poco proprio Giovane, anche se è ancora presto per capire se ci sono i margini per parlare di scambio. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

