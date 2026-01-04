Verona-Torino, spirito granata: prima l’ex Simeone, poi Casadei e Njie 

© foto archivio Stefano D’Offizi

Dall’inviato a Verona – Gara significativa per Hellas Verona e Torino che si affrontano per la diciottesima giornata di Serie A nella prima domenica del nuovo anno: serata gelida allo stadio Bentegodi e occasione con una vittoria per i veneti di ottenere punti salvezza e agganciare il Genoa al quart’ultimo posto mentre per i piemontesi, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, continua la ricerca di continuità e stabilità nella parte sinistra di classifica.

Torino che parte forte e si aggira con insistenza attorno all’area avversaria, dall’altra parte il primo a calciare verso la porta è il solito Giovane, nessun problema per Paleari. Al 10′, errore di Bernede nel passaggio che mette in porta l’ex Giovanni Simeone che batte Montipó e non esulta: reazione gialloblù più di nervi che di qualità ma ospiti che corrono da tutte le parti e ancora pericolosi soprattutto nelle ripartenze. La squadra di Zanetti, tanti errori, sempre seconda sulle palle e in difficoltà sostanzialmente tutto il primo tempo ha come nota positiva l’essere solo 1-0 in svantaggio.

Nella ripresa, anche con immediate sostituzioni, un Verona più offensivo e feroce ma senza clamorose chance per il pareggio.

Dopo tanti cambi e prima del recupero, granata che chiudono i discorsi con il tiro preciso di Cesare Casadei e al 91′ un altro ingresso, Alieu Njie segna il pesante 0-3.

La situazione in coda vede Hellas, Pisa e Fiorentina tutte a 12 punti; Torino che supera Cremonese ed Udinese raggiungendo il Sassuolo con 23 punti.

Nel prossimo turno, tra pochi giorni infrasettimanale, Napoli-Verona e Torino-Udinese.

VERONA-TORINO, IL TABELLINO

Verona: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (1′ st Gagliardini), Serdar (65′ Harroui), Al Musrati (1′ st Orban), Bernede (75′ Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (75′ Sarr)

Allenatore: Paolo Zanetti

Torino: Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal (83′ A. Dembele) , IIkhan (65′ Tameze), Gineitis (75′ Casadei), Vlasic, Lazaro; Simeone (75′ Zapata), Adams (83′ Njie)

Allenatore: Marco Baroni

Ammoniti: Coco, Aboukhlal

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini