Verona-Torino, Baroni: “Campo difficile; abbiamo ampi margini di miglioramento”

Marco Baroni, tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta granata sul campo dell’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni principali:

“Credo sempre nelle aree di miglioramento, nel lavoro quotidiano, il nostro impegno è solo dedicato a questo e sono convinto che la squadra ha ampi margini di miglioramento“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Su Coco e Zapata: “E’ è rientrato l’uno, faremo delle valutazioni, sarà della partita. Zapata sta bene, non ha la brillantezza ma ci stiamo lavorando allenamento dopo allenamento“.

I dati sul possesso palla: “Ci sono squadre che hanno lo stesso possesso e una e prima, l’altra ultima, poi le partite dove abbiamo fatto meno possesso alcune le abbiamo vinte, dobbiamo migliorarlo ma a volte non ha una incidenza ben specifica“.

Il Verona: “Conosco chiaramente il campo, la squadra, una partita difficile perché giocano un calcio di ritmo, veemente e dobbiamo essere all’altezza sotto questo aspetto“.

Sul mercato: “Una finestra aperta, molto lunga e rischia di portare via energie, dobbiamo restare concentrati sul lavoro“.

Baroni conclude: “Affrontiamo tutte le partite come non ci fosse un domani, dobbiamo avere questa mentalità, portare in campo ferocia e attenzione che serve in queste gare“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato su Torino Channel.