Verona – Torino, 16a giornata Serie A: sfida all’ora di pranzo al Bentegodi

VERONA TORINO – Dall’inviato a Verona –

Ultima gara dell’anno per l’Hellas Verona che davanti al proprio pubblico affronta un Torino ultimamente in ripresa con Zaza titolare al posto di Andrea Belotti non in perfette condizioni.

Calcio di inizio ore 12.30.

Le formazioni

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Zaccagni; Di Carmine

Allenatore: Ivan Juric

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina; Baselli, Rincon, Ansaldi, Verdi, Berenguer; Zaza

Allenatore: Walter Mazzarri

Arbitro: LaPenna

