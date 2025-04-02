 Salta al contenuto

Verona, su Ghilardi gli occhi delle big italiane

Raffaele Campo
Ghilardi

VERONA GHILARDI – Uno dei giocatori chiave di questo Hellas Verona allenato da Paolo Zanetti è sicuramente Daniele Ghilardi, difensore di 22 anni che da agosto ad oggi ha collezionato 17 presenze. Maiuscola è stata poi la sua prestazione di lunedì pomeriggio contro il Parma.

L’ex Sampdoria è sempre più leader del reparto difensivo gialloblu. E infatti già inverno ci sarebbero stati interessamenti e sondaggi da parte di Lazio e Napoli.

VERONA GHILARDI – Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, per il giocatore potrebbe scatenarsi una possibile asta tra i principali club di Serie A.

 

