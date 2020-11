Verona, Silvestri: “E’ la squadra che fa la differenza, la mia carriera…”

VERONA SILVESTRI – Matteo Silvestri, portiere dell’Hellas Verona ha parlato ai microfoni Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni principali con in risalto la sua ventina di cleansheet con la maglia gialloblù:

“A lungo andare è la squadra che fa la differenza, meno occasioni hanno gli avversari, più è facile. Dipende anche da che tipo di occasioni hanno gli avversari: se l’occasione è clamorosa, magari è facile prendere gol“.

Il successo di Silvestri: “La mia carriera è stata particolare, dopo l’esordio da giovane in Serie A sono andato in Inghilterra, poi sono tornato per fare il secondo tutto l’anno; poi il Verona in Serie B ed è successo tutto questo. Può darsi prima non ero pronto per giocare in Serie A“.

Il suo punto di forza e su cosa migliorare: “Bisogna sempre migliorare in tutto per rimanere ad alti livelli. Penso di essere un portiere che para, con i piedi non mi invento niente perché non penso di avere grandi qualità, cerco di fare il mio e non prendere rischi. Le uscite sono difficili oggi“.

La Nazionale: “E’ un momento che ricorderò per sempre, lo aspettavamo, lo sognavamo ed è stato molto emozionante”.

I suoi colleghi in Serie A: “Donnarumma ha una serenità incredibile. Handanovic? Portiere straordinario, puoi prendere spunto qualsiasi cosa faccia, ha tutto. Anche lui ha grande serenità, Conte gli chiede di giocare da dietro rischiando qualcosa, noi non possiamo permettercelo perché poi si complicherebbe tutto con degli errori“.

