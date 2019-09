Verona, Setti: “Stepinski ciliegina che mancava, ci pensavamo da tempo”

VERONA SETTI –Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona ha parlato ai microfoni Sky Sport al termine di questa sessione di calciomercato. Queste le sue parole sulla trattativa che ha portato Mariuz Stepinski all’Hellas:

“Trattativa complicata, quando si parla di un giocatore che passa da una sponda all’altra di una città come Verona… è importante. L’idea era partita da un po’ di tempo, nel corso di queste settimane abbiamo lavorato sotto traccia il più possibile per arrivare a questo risultato. Per noi è un’operazione importante“.

Setti conclude: “Era la ciliegina che ci mancava, un tipo di giocatore che mancava nel nostro organico che è buono“.

