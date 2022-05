Intervenuto ai microfoni di Telenuovo, il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato qualche breve dichiarazione riguardo il mercato.

VERONA, SETTI: “PICCOLI BLOCCATO. BARAK SI SENTE PRONTO PER UNA BIG

Il numero uno dell’Hellas ha annunciato che il club veneto è molto vicino all’ingaggio di Roberto Piccoli, in arrivo dall’Atalanta. Setti ha parlato anche di Barak, spiegando come il giocatore si senta pronto per fare un passo importante nella sua carriera, andando in una big.

Queste le sue parole: “Piccoli in entrata? Per ora l’abbiamo bloccato in nostro favore. Barak? È un giocatore che si sente pronto per un grande club, magari anche all’estero“.

