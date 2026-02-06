Verona-Pisa, tutto bloccato e noia sovrana: pari inevitabile
Dall’inviato a Verona – Gara tra ultime in classifica e con nuovi allenatori per entrambe quella tra Hellas Verona e Pisa, per molti l’ultima spiaggia per tornare a sperare nelle possibilità di permanenza in Serie A.
Dal punto di vista dello spirito, buona partenza dei padroni di casa: la partita regala però pochissimi contenuti e si trascina stancamente all’intervallo senza occasioni da rete, ad eccezione di una punizione di Orban che al 33′ centra il palo.
La ripresa, se possibile, è anche peggiore del primo tempo: nessuno osa, tanti errori, pochezza tecnica e di ritmo in un inevitabile 0-0 dopo la grande chance ospite all’80’, testa di Moreo e volo di Montipò, bravo su Caracciolo. Sette minuti dopo, ancora il portiere a dire di no a Meister per gli ultimi lampi toscani.
Nel prossimo turno, il Pisa ospita il Milan mentre altra sfida diretta per l’Hellas impegnato in trasferta a Parma.
HELLAS VERONA: Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse (70′ Lirola), Lovric (85′ Harroui), Al-Musrati, Bernede (1′ st Serdar), Frese (1′ st Bradaric); Bowie, Orban (81′ Mosquera)
Allenatore: Paolo Sammarco
PISA: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (68′ Calabresi); Touré, Loyola (75′ Marin), Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic (68′ Meister), Durosinmi (1′ st Leris)
Allenatore: Oscar Hiljemark
Ammonito: Moreo, Marin, Serdar
Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1