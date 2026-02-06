Verona-Pisa, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Il match che apre la giornata

Sarà Verona-Pisa ad alzare il sipario sulla 24ª giornata di Serie A. Al Bentegodi, venerdì 6 febbraio alle ore 20.45, due squadre con ambizioni diverse ma lo stesso bisogno di punti si affrontano in una sfida che promette ritmo e intensità. Sammarco e Hiljemark hanno lavorato su soluzioni precise, cercando equilibrio tra solidità e coraggio.

Le scelte di Sammarco

Il Verona dovrebbe disporsi con il 3-5-2. Tra i pali conferma per Montipò, protetto dal terzetto Slotsager, Nelsson e Frese. Sugli esterni spazio a Lirola e Bradaric, chiamati a dare ampiezza e spinta. In mezzo al campo il dinamismo di Lovric, Harroui e Bernede garantisce fisicità e inserimenti. In attacco, la coppia Mosquera-Orban punta su profondità e presenza in area.

Il Pisa di Hiljemark

Il Pisa risponde con il 3-4-1-2. In porta Scuffet, davanti a Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov. Sulle corsie Touré e Angori, mentre in mezzo Marin e Aebischer danno ordine e geometrie. Sulla trequarti agirà Tramoni, a supporto di Meister e Moreo, coppia scelta per muovere la linea difensiva avversaria.

Verona-Pisa, le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Lovric, Harroui, Bernede, Bradaric; Mosquera, Orban. All. Sammarco.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Moreo. All. Hiljemark.

Dove vederla in tv

Verona-Pisa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dal prepartita. Una sfida da seguire con attenzione, perché può dire molto sul percorso di entrambe in questa stagione.