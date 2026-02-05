Verona-Pisa, la prima di Sammarco: “C’è consapevolezza, disponibilità e professionalità”

Paolo Sammarco, allenatore dell’Hellas Verona promosso dalla Primavera alla prima squadra ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto contro il Pisa, stessi punti e ultimo in classifica. Così il tecnico dei gialloblù:

“Sono focalizzato alla partita di domani, abbiamo lavorato sodo in tre giorni per la partita di domani. Non cambieremo moltissimo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità; la praticità è fondamentale, non subire e segnare un gol più degli avversari. Per me grande emozione quando mi hanno chiamato, poi grandissima professionalità che mi ha sempre contraddistinto“.

Lo spogliatoio: “Il primo giorno non è stato facile, anche i ragazzi sono consapevoli, ho trovato consapevolezza del momento difficile e la disponibilità mi ha fatto ben sperare, una grinta importante ed è quello ché dobbiamo trasportare poi domani“.

Le assenze: “Recuperiamo Akpa, Belghali no, perdiamo Valentini, dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono. Ho visto facce giuste in questi giorni“.

Su Montipò e Perilli: “Sono due grandissimi professionisti; Simone ha fatto bene ma Lorenzo è il titolare della squadra, sono abbastanza tranquillo su tutte e due le scelte“.

Il mister Zanetti: “Ci siamo sentiti per messaggio, mi ha fatto piacere, mi ha fatto un grande in bocca al lupo, denota la sua vicinanza e quanto ci abbia messo in questa squadra”.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del club scaligero.